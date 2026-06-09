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Политика

Аналитик заявил о панике ВСУ в Одессе из-за «Орешника»

Аналитик Меркурис заявил о панике в рядах ВСУ в Одессе из-за удара «Орешником»
Министерство обороны РФ

Паника от последнего применения новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник» по Украине охватила Одессу, командование ВСУ в спешке возводит оборонительные рубежи. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис.

По его оценкам, ситуация для ВСУ продолжает ухудшаться, поскольку теперь украинским военным нужно беспокоиться из-за возможного применения «Орешника» для ударов по их позициям. Ракета обрекает на провал все попытки окопаться под Одессой из-за опасений перед наступлением ВС РФ, указал аналитик.

«Недавно были опубликованы кадры масштабных оборонительных сооружений, которые Украина пытается наспех возвести вокруг Одессы. Это явный признак того, что украинская сторона ожидает возможного наступления России на Одессу», — сказал Меркурис.

Вооруженные силы России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник», сообщили в Минобороны. На Украине заявили, что удар «Орешником» пришелся по Киевской области. Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар украинской армии по колледжу в Старобельске.

Ранее российский военкор объяснил, зачем ВС РФ в третий раз нанесла удар «Орешником».

 
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