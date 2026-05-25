Российский военкор объяснил, зачем ВС РФ в третий раз применили «Орешник»

Вооруженные силы России в третий раз применили «Орешник» на Украине для того, чтобы снова испытать новейший ракетный комплекс в реальных боевых условиях. Об этом заявил военкор Александр Коц в «Максе».

«Продолжаем испытания «Орешника» на полигоне «Украина», — написал он.

По словам военкора, третий запуск ракеты, которую не способна перехватить ни одна система противовоздушной обороны в мире, уже не вызывает тех эмоций, какие были в первый раз. Однако важно понимать, что каждое применение «Орешника» по целям на территории Украины является боевым испытанием комплекса в реальных условиях противодействия средств НАТО, отметил Коц.

Он добавил, что одно дело — это моделировать запуск на компьютере или экспериментировать на тыловом полигоне, и совсем другое — проводить «натурные тесты», после которых вносить доработки в вооружение.

ВС России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник», сообщили в Минобороны РФ. На Украине заявили, что удар «Орешником» пришелся по Киевской области. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельcке.

Западные СМИ и европейские политики единогласно осудили российский ответный удар «Орешником» по территории Украины. Глава евродипломатии Кая Каллас назвала удар «безрассудным бряцанием ядерным оружием», а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что произошедшее свидетельствует о тупиковой ситуации в конфликте.

Ранее Зеленского призвали не лить крокодиловы слезы из-за удара «Орешником».