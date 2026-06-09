Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости раскритиковал предложения лидеров стран «евротройки» по урегулированию конфликта на Украине.

«Все это филькина грамота и имитация мирной деятельности», — отметил он.

Шеремет заявил, что европейские лидеры пытаются создать образ миротворцев для внутренней аудитории своих стран, однако на практике продолжают оказывать военную поддержку Киеву, что, по его мнению, способствует продолжению конфликта и новым ударам по российским городам.

Депутат также выразил мнение, что лидеры «евротройки» фактически поддерживают политику президента Украины Владимира Зеленского.

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам встречи с Зеленским опубликовали совместное заявление с условиями возможного урегулирования конфликта. В документе содержится призыв к немедленному и полному прекращению огня. Авторы заявления считают, что основой для начала переговорного процесса может стать существующая линия соприкосновения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что на фоне действий киевского режима «очень сложно себе представить, как сейчас можно договариваться». Также он подчеркнул, что подход «евротройки» демонстрирует противоречивость позиций европейских столиц.

Ранее Зеленский назвал самый быстрый путь к миру на Украине.