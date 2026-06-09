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Политика

Глава МИД Финляндии назвала условия для мира на Украине

Глава МИД Финляндии Валтонен: мир на Украине должен быть построен на Уставе ООН
Jens Kalaene/Global Look Press

Мир на Украине может быть основан только на уважении Устава ООН, суверенитете и правилах, которые защищают и большие, и малые народы. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен во время заседания Совбеза ООН, трансляция велась на сайте организации.

Комментируя призывы Москвы к иностранным дипломатам покинуть столицу Украины, глава МИД Финляндии заявила, что «Россия не определяет наше дипломатическое присутствие в Украине». Она также заявила, что страны Северной Европы поддерживают призыв Владимира Зеленского к прямым переговорам. Они должны стать первым шагом на пути к справедливому миру, утверждает министр.

«Однако мир не может основываться на агрессии, принуждении и покорении людей. Он может строиться только на уважении Устава ООН, суверенитета и правил, которые защищают все народы, как большие, так и малые. Именно такой выбор стоит сейчас перед Россией», — заявила Валтонен.

Накануне лидеры Франции, Британии и Германии после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне назвали условия урегулирования конфликта на Украине. «Евротройка» потребовала прекращения огня, выступила за гарантии безопасности для Киева и сохранение замороженных российских активов до решения вопроса о выплатах Украине.

В Кремле заявили, что такие предложения противоречат заявлениям о стремлении к миру. Какие условия выдвинула «евротройка» и почему Россия отвергла этот план — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывший генсек НАТО призвал Европу не спешить назначать переговорщика с Россией.

 
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