Бывший генсек НАТО призвал Европу не спешить назначать переговорщика с Россией

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Европу не спешить с назначением переговорщика для диалога с Россией, а сначала создать условия, благодаря которым Москва будет считаться с позицией Запада. Своим мнением он поделился в материале для The Economist.

По его словам, Кремль уважает только силу, поэтому любые мирные инициативы должны строиться на политическом, экономическом и военном давлении. Сам факт назначения переговорщика не будет иметь значения без предварительного усиления позиций Европы и Украины, утверждает он.

Экс-генсек НАТО считает, что Европа должна усилить давление на экономику России, ускорить восстановление критической инфраструктуры Украины и обозначить четкие перспективы членства Киева в Евросоюзе.

Расмуссен полагает, что только после реализации этих шагов Европа сможет вести предметные переговоры с Россией. В противном случае ни один переговорщик не будет иметь влияния на Москву, считает он.

29 мая российский президент Владимир Путин заявил, что Евросоюз должен сам выбрать переговорщика с Россией. По его словам, предложенная им кандидатура бывшего главы немецкого правительства Герхарда Шредера в качестве предпочтительного переговорщика была воспринята в Европе как отрицательно, так и положительно. Он добавил, что бывший канцлер всегда отстаивал интересы Германии, несмотря на дружеские отношения с ним.

Ранее в Европарламенте поддержали одну кандидатуру на должность переговорщика с Россией.