Лавров заставил рассмеяться зал в ООН

Лавров пошутил в ООН, назвав пропагандой брошюру от кандидата в генсеки Бачелет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил перед началом встречи с кандидатом на пост генерального секретаря ООН, бывшим президентом Чили Мишель Бачелет. Об этом сообщает РИА Новости.

Бачелет перед началом встречи протянула главе российского МИД брошюру синего цвета с программным заявлением на пост генсека ООН и сказала, что материал на русском языке.

На это Лавров в шутку громко назвал переданную ему брошюру «пропагандой», чем рассмешил весь зал.

8 июня Лавров заявил, что Россия не против кандидатуры Бачелет на пост генерального секретаря Всемирной организации.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за годы работы действующего генсека Антониу Гутерриша авторитет ООН пошатнулся. По ее словам, внесение РФ в «черный список» за якобы причастность российских военных к случаям насилия над военнопленными и гражданскими лицами на Украине, не имеет под собой никакой доказательной базы. У Гутерриша, как полагает Захарова, уже давно сформировалось предвзятое отношение к России, когда выводы формируются заранее, а «факты подгоняются под политический нарратив».

Ранее сообщалось, что кандидат на пост генсека ООН собирается приехать в Россию.