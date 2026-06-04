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Политика

В МИД заявили, что Гутерриш решил «добить» авторитет ООН

Захарова: Гутерриш под конец срока решил добить авторитет ООН
Andrew Kelly/Reuters

Авторитет ООН пошатнулся за годы работы действующего генсека Антониу Гутерриша. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Такое ощущение, что Антониу Гутерриш решил под конец своего пребывания в этой должности «добить» авторитет ООН, который его усилиями за годы и так изрядно пошатнулся», — сказала дипломат, отвечая на вопрос вопрос журналистов о новых голословных обвинениях в адрес России, содержащихся в докладе Генсека ООН.

По словам Захаровой, внесение РФ в «черный список» за якобы причастность российских военнослужащих к случаям сексуального насилия над военнопленными и гражданскими лицами на Украине, не имеет под собой никакой доказательной базы.

У Гутерриша, как полагает Захарова, уже давно сформировалось предвзятое отношение к России, когда выводы формируются заранее, а «факты подгоняются под политический нарратив».

29 мая Associated Press сообщило, что ООН впервые включила российские и израильские силы в ежегодный черный список за сексуальное насилие в зонах конфликтов. В документе, состоящем из 35 страниц, перечислены 77 государственных и негосударственных сторон в 12 странах. Российских военных в нем обвиняют в якобы совершенном насилии над военнопленными и гражданскими лицами на Украине.

Посол России в ООН Василий Небензя назвал эти обвинения необоснованной ложью.

Ранее в военной прокуратуре заявили, что большинство российских военнопленных подвергались пыткам.

 
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