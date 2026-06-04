В МИД заявили, что Гутерриш решил «добить» авторитет ООН

Авторитет ООН пошатнулся за годы работы действующего генсека Антониу Гутерриша. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Такое ощущение, что Антониу Гутерриш решил под конец своего пребывания в этой должности «добить» авторитет ООН, который его усилиями за годы и так изрядно пошатнулся», — сказала дипломат, отвечая на вопрос вопрос журналистов о новых голословных обвинениях в адрес России, содержащихся в докладе Генсека ООН.

По словам Захаровой, внесение РФ в «черный список» за якобы причастность российских военнослужащих к случаям сексуального насилия над военнопленными и гражданскими лицами на Украине, не имеет под собой никакой доказательной базы.

У Гутерриша, как полагает Захарова, уже давно сформировалось предвзятое отношение к России, когда выводы формируются заранее, а «факты подгоняются под политический нарратив».

29 мая Associated Press сообщило, что ООН впервые включила российские и израильские силы в ежегодный черный список за сексуальное насилие в зонах конфликтов. В документе, состоящем из 35 страниц, перечислены 77 государственных и негосударственных сторон в 12 странах. Российских военных в нем обвиняют в якобы совершенном насилии над военнопленными и гражданскими лицами на Украине.

Посол России в ООН Василий Небензя назвал эти обвинения необоснованной ложью.

Ранее в военной прокуратуре заявили, что большинство российских военнопленных подвергались пыткам.