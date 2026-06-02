Кандидат на пост генсека ООН собирается приехать в Россию

Кандидат на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций, бывший президент Чили Мишель Бачелет в ближайшее время посетит Россию. Об этом журналистам РИА Новости сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов.

По его словам, визит Бачелет находится в проработке.

«Надеемся принять ее», — сказал дипломат.

Срок полномочий действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша истечет 31 декабря текущего года. Как отметил Александр Алимов, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров уже принял нескольких кандидатов на пост руководителя всемирной организации. В частности, он провел встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси и главой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан.

В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти придерживаются последовательной позиции в рамках выдвижения кандидатов на пост генсека Организации Объединенных Наций. Он подчеркнул, что Москва «знает многих кандидатов» и намерена принимать участие в «сложных консультациях» по данному вопросу.

Ранее в России представили список требований к будущему генеральному секретарю ООН.