Лавров высказал мнение о кандидате на пост генсека ООН

Лавров заявил, что Россия не против кандидатуры Бачелет на посту генсека ООН

Россия не против, чтобы женщина возглавляла ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, отметив кандидатуру Мишель Бачелет, передает РИА Новости.

По его мнению, новый руководитель ООН должен быть беспристрастным и не подыгрывать Западу, как это делает Антониу Гутерриш, в том числе в вопросах, касающихся Украины.

«Мы хотим, чтобы генеральный секретарь в полной мере соответствовал тем требованиям, которые заключены в Уставе ООН — беспристрастность, отказ категорический, неприемлемость получения указаний от какого-либо члена ООН», — сказал Лавров журналистам.

Он добавил, что сегодня у него запланирована в Москве встреча с кандидатом на пост нового генсека ООН Мишель Бачелет.

До этого Захарова заявила, что за годы работы действующего генсека Антониу Гутерриша авторитет ООН пошатнулся. По ее словам, внесение РФ в «черный список» за якобы причастность российских военных к случаям насилия над военнопленными и гражданскими лицами на Украине, не имеет под собой никакой доказательной базы. У Гутерриша, как полагает Захарова, уже давно сформировалось предвзятое отношение к России, когда выводы формируются заранее, а «факты подгоняются под политический нарратив».

Ранее в МИД РФ объяснили провал Германии на выборах членов Совбеза ООН.