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Политика

Россия обратилась с требованием к Гутерришу

Небензя: Россия требует от генсека ООН осудить преступления ВСУ в Старобельске
Mike Segar/Reuters

Россия требует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша осудить преступления украинской армии в Старобельске и Енакиево, заявил постпред РФ при Всемирной организации Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Небензи, выступившего на заседании Совета Безопасности ООН, замалчивание, словесная эквилибристика и уход от прямой оценки преступлений Вооруженных сил Украины равносильны поощрению политики террора против гражданского населения.

23 мая Небензя заявил, что испытывает отвращение из-за поведения европейских дипломатов на заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с ударом Украины по колледжу в Луганской народной республике.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 из них не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Ранее Лавров высказал мнение о кандидате на пост генсека ООН.

 
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