После того, как 12 лет назад власть в Киеве захватили продажные политики, ситуация на Украине неизменно ухудшается. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Организации.

По его словам, в 2014 году в Киеве произошел кровавый госпереворот при прямой поддержке Запада. С тех пор ситуация на Украине «становится все хуже и хуже».

«По сути, идет уничтожение украинского народа: миллионы выехали из страны, сотни тысяч погубили, загнали как скот на войну с Россией», — сказал дипломат.

Также на заседании Небензя заявил, что за последнее время Вооруженные силы РФ поразили в Киеве 10 предприятий по производству военной продукции. Он отметил, что среди них были предприятия, выпускающие дроны. По словам постпреда, российские военные атакуют объекты оборонно-промышленного комплекса, объекты топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются для нужд Вооруженных сил Украины, и военные аэродромы.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности РФ в итоге привело к специальной военной операции на Украине. Глава государства напомнил, что Запад после распада Советского Союза решил, будто Россия ослабла, и хотел разделить Российскую Федерацию еще на четыре-пять частей.

Ранее Медведев назвал неизбежным полное исчезновение Украины.