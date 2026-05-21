Медведев предрек полное исчезновение Украины

Гибель Украины в исторической перспективе неизбежна. Об этом на своей странице в мессенджере «Макс» заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«В исторической перспективе гибель так называемой Украины неизбежна», — написал он.

Он отметил несколько факторов, влияющих на такой исход. В первую очередь — это внешнее финансирование и управление страны. По словам Медведева, Украина на сегодняшний день живет за счет грантов и кредитов из средств ЕС, США, МВФ и Всемирного банка. Без этой помощи бюджет страны был бы дефицитным более, чем на 50%, а это показывает на то, что Украина безвозвратно утрачивает суверенитет, сказал он.

Еще одним важным фактором является потеря 20% своей территории после распада СССР, добавил политик. Он отметил, что в ближайшем будущем Украина потеряет и другие земли, тем самым показывая, что не может контролировать свою территорию.

Третьим фактором является утрата практически половины населения страны. Если в 1991 году численность людей составляла более 51,5 млн человек, то по самым оптимистичным оценкам на сегодняшний день, эта цифра сократилась до 23 млн человек, что свидетельствует «о биологической смерти нации», добавил Медведев.

Также зампред Совбеза обратил внимание на утрату полномочий большинства центральных органов власти на Украине, в том числе и президента, у которого истек срок его полномочий.

Медведев призвал «недоумков» из Балтии применить 5-ю статью НАТО против Украины.

 
