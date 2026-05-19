Мерц уклонился от ответа на вопрос о назначении Меркель на должность переговорщика с РФ

Мерц: Европа готова сесть за стол переговоров с Украиной, Россией и США
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что Европа готова сесть за стол переговоров с Украиной, Россией и США с целью урегулирования конфликта Москвы и Киева. Его слова приводит «Европейская правда».

Мерцу задали вопрос о том, что он думает о кандидатуре Ангелы Меркель в роли переговорщика с Россией. Он уклонился от ответа на вопрос, но сказал, что Москва должна быть готова к переговорам, и только тогда можно будет назначать посредника. Однако для начала необходимо остановить боевые действия, утверждает канцлер.

«До сих пор же Россия реагировала на каждое предложение о переговорах еще более жестокими атаками, в том числе на гражданскую инфраструктуру», – сказал Мерц.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель уже отказалась выступать посредником в переговорах между Россией и ЕС: она заявила, что урегулирование конфликта на Украине — задача действующих глав государств и правительств, поскольку для диалога с президентом России Владимиром Путиным необходима «политическая власть».

Сам российский лидер называл в качестве оптимальной кандидатуры переговорщика от Евросоюза бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, но эту идею в Брюсселе отвергли.

