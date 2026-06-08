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Политика

Минэнерго назвало причину проблем с поставками топлива на юге России

Минэнерго: сложности с поставками топлива на юге РФ связаны с ростом атак ВСУ
Константин Михальчевский/РИА Новости

Временные сложности с поставками топлива в южных регионах России происходят из-за роста воздушных атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило министерство энергетики РФ.

«В последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов», — отмечается в сообщении.

В Минэнерго добавили, что отраслевой штаб, в который входят все крупнейшие российские топливно-энергетические компании, продолжает работать над обеспечением стабильной и эффективной работы всего ТЭК страны.

До этого на совещании у вице-премьера Александра Новака, посвященном ситуации на рынке с топливом, Минэнерго России представило меры, направленные на поддержание баланса на внутреннем рынке. Представители министерства уделили отдельное внимание бесперебойному снабжению страны нефтепродуктами, оперативному реагированию на изменение рыночных обстоятельств и логистике. Также на совещании обсудили динамику цен на топливо и вопросы его доступности в регионах.

8 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что крымские власти работают над тем, чтобы не допустить дефицита топлива. Он назвал ажиотаж вокруг этой ситуации совершенно необоснованным и сравнил его с массовой скупкой гречки в Москве и других крупных городах несколько лет назад, когда никакого реального дефицита этого продукта не было. Все власти работают для того, чтобы никаких дефицитов не возникало, подчеркнул Песков.

Ранее в Севастополе частично сняли ограничения на продажу бензина.

 
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