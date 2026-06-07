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В Севастополе частично сняли ограничения на продажу бензина

Развожаев: три АЗС в Севастополе начали продавать бензин без ограничений
Константин Михальчевский/РИА Новости

В Севастополе частично сняли ограничения на свободную продажу бензина АИ-92. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Михаил Развожаев.

По словам севастопольского губернатора, с сегодняшнего дня топливо без ограничений продается на трех автозаправочных станциях сети АТАН, расположенных по адресам: дом №16 на улице Дрыгина в селе Гончарное и в домах №74Г и №62 на улице Хрусталева в Севастополе.

На других заправках той же сети и на АЗС сети «ТЭС» ограничения пока сохраняются: там бензин по-прежнему отпускают только по QR-кодам, добавил Развожаев.

Ограничения на продажу бензина в Крыму и Севастополе были введены с 31 мая на фоне перебоев с поставками автомобильного топлива. По оценке местных властей, логистические сложности могут продлиться еще около 30 дней. Недавно глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ограничении отпуска бензина за наличный расчет.

Ранее ограничения на продажу бензина на АЗС ввели в ЛНР.

 
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