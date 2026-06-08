В правительстве потребовали выработать шаги для снабжения страны бензином

На совещании у вице-премьера Александра Новака, посвященном ситуации на рынке с топливом, Минэнерго России представило меры, направленные на поддержание баланса на внутреннем рынке. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Представители министерства уделили отдельное внимание бесперебойному снабжению страны нефтепродуктами, оперативному реагированию на изменение рыночных обстоятельств и логистике. Также на совещании обсудили динамику цен на топливо и вопросы его доступности в регионах.

Вице-премьер потребовал выработать конкретные действия, которые позволят отслеживать все происходящие процессы, а также задействовать весь доступный набор инструментов.

2 июня сообщалось, что министерство энергетики России вместе с профильными ведомствами прорабатывает дополнительные меры для обеспечения стабильных поставок топлива в Крым.

30 мая глава республики Сергей Аксенов сообщил о введении в Крыму ограничения на продажу бензина марки АИ-92. Он указал, что с 31 мая бензин марки АИ-95 в приоритетном порядке будут продавать для коммунального и социального транспорта, а также по талонам — без ограничений по объему. Он также отметил, что на автозаправочных станциях (АЗС) сетей АТАН и ТЭС реализация АИ-95 будет осуществляться только по талонам.

Ранее Развожаев рассказал о ситуации с топливом в Севастополе.