Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X назвал встречу президента Украины Владимира Зеленского и короля Великобритании Карла III «встречей двух мошенников».

По его словам, они зависят от подачек, ни один из них не был избрал, а также оба обманывают британских налогоплательщиков.

Журналист в шутку попросил своих подписчиков не звонить в полицию, если они увидят на улице «двух попрошаек», поскольку в таком случае «арестуют не их, а вас».

8 июня король Великобритании Карл III провел аудиенцию с Зеленским.

Также сообщалось, что переговоры лидеров Великобритании, Франции и ФРГ с Зеленским в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит в Лондоне завершились после более чем часа общения.

По словам главы французского МИД Жан-Ноэля Барро, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер планировали обсудить в Лондоне с Зеленским расширение роли Европы в переговорах с Россией.

Ранее в Госдуме оценили условия «евротройки» для переговоров с Россией.