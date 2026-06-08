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Политика

Король Великобритании встретился с Зеленским

Король Великобритании Карл III провел аудиенцию с Зеленским
Jonathan Brady/Reuters

Король Британии Карл III провел аудиенцию с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пресс-служба украинского лидера сообщает в Telegram-канале.

«Спасибо Его Величеству, народу и всему Соединенному Королевству за неизменную поддержку нашего народа», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что переговоры лидеров Великобритании, Франции и ФРГ с Зеленским в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит в Лондоне завершились после более чем часа общения.

По словам главы французского МИД Жан-Ноэля Барро, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер планировали обсудить в Лондоне с Зеленским расширение роли Европы в переговорах с Россией.

Газета Le Monde сообщила, что европейские страны, которые подталкивает Париж, находятся в поисках возможностей для возобновления диалога с Россией, в то время как США устали от конфликта на Украине.

Ранее в Госдуме оценили условия «евротройки» для переговоров с Россией.

 
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