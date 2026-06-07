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Политика

В МИД Франции рассказали, что планируют обсудить с Зеленским лидеры «евротройки»

Барро: лидеры «евротройки» обсудят с Зеленским роль Европы в переговорах с РФ
Adrian Dennis/Pool via Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер обсудят в Лондоне с Владимиром Зеленским расширение роли Европы в переговорах с Россией. Об этом в интервью RTL заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

«И кстати, это одна из тем, которые будут обсуждаться в ходе встречи сегодня между Великобританией, Францией, Германией и Украиной», — заявил министр.

Он добавил, что французская сторона никогда не исключала возможности ведения диалога с Россией.

До этого газета Le Monde сообщила, что европейские страны, которые подталкивает Париж, находятся в поисках возможностей для возобновления диалога с Россией, в то время как США устали от конфликта на Украине.

30 мая портал The European Conservative писал, что Европа задумалась о возобновлении отношений с Россией. В материале отмечается, что вопрос не стоит в том, должна ли она поддерживать контакты с Москвой, а когда ей это предстоит. По словам автора, еще год назад это было политическим табу, а сегодня уже вовсю обсуждается на министерских встречах, среди дипломатов и в представительствах ЕС.

Ранее Путин заявил, что в ЕС рассматривали кандидатуру Шредера для переговоров с Россией.

 
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