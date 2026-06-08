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Политика

В США назвали «позором» одно действие Вашингтона на переговорах по Украине

Экс-замгоссекретаря Биган: отказ от визита переговорщиков в Киев — позор США
Alex Brandon/AP

Подход спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера к переговорам по Украине «не основан на реальности». Об этом в интервью Liga.net заявил бывший заместитель государственного секретаря США и экс-советник по национальной безопасности Стивен Биган.

По его словам, идея о том, «что бизнес станет средством нормализации отношений между Соединенными Штатами и Россией, базируется на фантазиях». Также Биган подчеркнул, что Уиткофф и Кушнер должны были посетить Киев.

«Если говорить о более широком подходе к переговорам, я считаю позором для Соединенных Штатов Америки то, что переговорщики, предназначенные для разрешения этого конфликта, до сих пор не посетили столицу Украины», — заявил он.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Киев в течение двух недель. 1 июня глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) также сообщил о подготовке к визиту американской делегации в Киев.

В апреле украинский президент обвинил Уиткоффа и Кушнера в неуважении из-за отказа ехать в Киев. В мае замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что приглашение Уиткоффа и Кушнера в Киев остается в силе.

В конце мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в России ждут приезда Уиткоффа и Кушнера и будут рады их видеть.

Ранее в США назвали две причины тупика в переговорах по Украине.

 
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