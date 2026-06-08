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Политика

В США рассказали о разрушительном плане Зеленского

Подполковник армии США Дэвис призвал устранить Зеленского
IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский хочет спровоцировать прямой военный конфликт России и Запада. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Зеленский пытается подтолкнуть Россию к тому, что мы не сможем пережить. Если это действительно так, то его нужно устранить немедленно. Этот человек пытается развязать в своих интересах войну против России, которую невозможно выиграть. Этот план не сработает — мы потерпим поражение в любом случае», — отметил он.

По слова Дэвиса, последствия вступления НАТО в конфликт на Украине будут разрушительными, так как для Москвы такой шаг будет неприемлемым. Он также подчеркнул, что если Зеленский добьется своего, то «нам всем конец».

Недавно Дэвис также заявил, что конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока Киев и его западные союзники не примут условия России.

4 июня зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал, что Запад хотел бы разделить Россию на части и получить доступ к богатствам страны, но понимает, что это невозможно сделать «ядерного коллапса цивилизации». До этого Медведев назвал ядерный апокалипсис «реально возможным».

Ранее в США назвали «позором» одно действие Вашингтона на переговорах по Украине.

 
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