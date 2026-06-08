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Политика

На Западе раскрыли ключевое условие прекращения конфликта на Украине

Дэвис: конфликт будет продолжаться, пока Киев и Запад не примут условия России
Виталий Аньков/РИА Новости

Конфликт на Украине продлится до тех пор, пока Киев и его западные союзники не примут условия, выдвигаемые Россией. Об этом заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, заморозка боевых действий по текущей линии соприкосновения, о которой ранее говорил украинский лидер Владимир Зеленский, не приведет к окончательному урегулированию.

По его словам, Россия продолжает настаивать на гарантиях собственной безопасности и будет добиваться их выполнения. Пока Москва видит угрозу со стороны Запада, боевые действия будут продолжаться, считает Дэвис.

Он подчеркнул, что условия, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2024 года, остаются «реалистичной отправной точкой» для переговорного процесса. Неприятие этих условий Киевом и европейскими государствами лишь затягивает поиск дипломатического решения.

«Пока Украина и Запад не признают эти реалии, мы не приблизимся к окончанию войны», — добавил Дэвис.

7 июня Зеленский заявил, что остановка боевых действий с заморозкой линии фронта на нынешних позициях может стать наиболее быстрым путем к достижению мира на Украине. При этом он отметил, что подобный сценарий не означает признания или передачи России территорий, находящихся под ее контролем. Он пояснил, что такая заморозка позволила бы сохранить жизни людей, вернуть военнослужащих с линии фронта и перевести конфликт в дипломатическое русло.

Ранее «евротройка» выдвинула России условия для мира на Украине, которые возмутили Москву.

 
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