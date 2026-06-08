Стало известно, почему Зеленский начал летать в ЕС через Молдавию

«Страна.ua»: Зеленский после скандала с Польшей начал летать в ЕС через Молдавию

Президент Украины Владимир Зеленский после скандала с Польшей по поводу УПА (организация запрещена в России) начал летать в Европу через Молдавию. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации утверждается, что в Лондон Зеленский летел через Кишинев, хотя ранее для зарубежных визитов использовал польский Жешув.

Отношения между Польшей и Украиной обострились после решения Киева присвоить бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование «героев УПА». Из-за этого президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что намерен лишить украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Польский лидер подчеркнул, что действия коллеги демонстрируют неготовность Киева к вступлению в Евросоюз. Призывы лишить Зеленского высшей награды Польши звучат и в парламенте страны.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сввою очередь заявил, что солдаты заслуживают «безусловного уважения» и не имели в виду ничего «антипольского».

Ранее польский премьер заявил, что отношения с Украиной могут испортиться.