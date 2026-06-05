Польский премьер заявил, что отношения с Украиной могут испортиться

Отношения Польши и Украины могут быть переведены в сферу бизнеса из-за стремления Киева «чествовать тех, кто убивал поляков». Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РИА Новости.

Он выразил надежду, что украинские власти прислушаются к советам из Варшавы.

«Если нет, то это будет означать, что не эмпатия, а только жесткий бизнес будет решать в наших отношениях. Жаль, ибо мы много инвестировали в то, чтобы удалось победить демонов прошлого», — отметил Туск.

Президент Польши Кароль Навроцкий намерен лишить главу Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за решения присвоить бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование «героев УПА» (организация запрещена в России) . Польский лидер подчеркнул, что действия коллеги демонстрируют неготовность Киева к вступлению в Евросоюз. Призывы лишить Зеленского высшей награды Польши звучат и в парламенте страны.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сввою очередь заявил, что солдаты заслуживают «безусловного уважения» и не имели в виду ничего «антипольского».

Ранее польский дипломат вернул Украине награду, врученную ему Зеленским.