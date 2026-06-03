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Политика

Глава МИД Польши выступил против создания общеевропейской армии

Глава МИД Польши Сикорский выступил против концепции общеевропейской армии
Agencja Wyborcza.pl/Dawid Zuchowicz/Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил против создания общеевропейской армии. Его слова приводит газета El Mundo.

«Мне не нравится эта концепция, потому что она означала бы исчезновение национальных армий, а этого не произойдет. Нам необходимо больше и лучше сотрудничать, готовиться к новым угрозам, более эффективно используя инструменты ЕС», — сказал Сикорский.

По его словам, Европе необходимы объединенные батальоны быстрого реагирования на чрезвычайны ситуации, а также военные в других странах, где необходимо отстаивать свои интересы. В качестве примера он привел Ливию, где Россия создает военные базы.

«В таких обстоятельствах мы должны быть способны действовать в военном отношении, не завися постоянно от Соединенных Штатов», — заявил глава МИД Польши.

До этого депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что Брюссель пытается создать европейскую армию в 100 тыс. человек, полностью игнорируя нейтралитет некоторых государств — членов Евросоюза. При этом глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне называл общеевропейскую армию нонсенсом и оксюмороном.

Ранее профессор пришел к неутешительному выводу о военных мощностях Запада.

 
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