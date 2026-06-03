Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил против создания общеевропейской армии. Его слова приводит газета El Mundo.

«Мне не нравится эта концепция, потому что она означала бы исчезновение национальных армий, а этого не произойдет. Нам необходимо больше и лучше сотрудничать, готовиться к новым угрозам, более эффективно используя инструменты ЕС», — сказал Сикорский.

По его словам, Европе необходимы объединенные батальоны быстрого реагирования на чрезвычайны ситуации, а также военные в других странах, где необходимо отстаивать свои интересы. В качестве примера он привел Ливию, где Россия создает военные базы.

«В таких обстоятельствах мы должны быть способны действовать в военном отношении, не завися постоянно от Соединенных Штатов», — заявил глава МИД Польши.

До этого депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что Брюссель пытается создать европейскую армию в 100 тыс. человек, полностью игнорируя нейтралитет некоторых государств — членов Евросоюза. При этом глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне называл общеевропейскую армию нонсенсом и оксюмороном.

Ранее профессор пришел к неутешительному выводу о военных мощностях Запада.