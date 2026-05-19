Вэнс: Европа должна уметь сама обеспечивать оборону своего континента

Европа должна уметь сама стоять на двух ногах и обеспечивать оборону континента. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, передает ТАСС.

По его словам, «США не могут быть мировым жандармом».

«Мы хотим быть хорошим союзником и хотим, чтобы присутствие наших войск способствовало региональной стабильности в Европе. <...> Европа должна стоять на своих ногах, и мы последовательны в отношении этого», — сказал Вэнс.

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что создание общеевропейской армии находится на начальном этапе, Европе предстоит решить много вопросов, связанных с формированием и финансированием такой армейской структуры, а также проблему роли США в ней.

До этого депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что Брюссель пытается создать европейскую армию в 100 тыс. человек, полностью игнорируя нейтралитет некоторых государств — членов Евросоюза.

Ранее профессор пришел к неутешительному выводу о военных мощностях Запада.