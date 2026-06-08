В МИД России призвали осудить теракты Киева после удара по поезду в Крыму

МИД России призывает профильные международные структуры, суверенные правительства и независимые СМИ осудить теракты Киева после удара по поезду Москва — Симферополь в Крыму. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Молчание будет означать покрывательство и поощрение кровавых преступлений неонацистов, узурпировавших власть на Украине», — сказала дипломат.

Также Захарова заявила, что власти Украины демонстративно нарушили нормы международного гуманитарного права, атаковав поезд. По ее словам, западные спонсоры поощряют подобные удары со стороны украинского правительства и спецслужб.

Утром 8 июня украинский беспилотник совершил удар по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь в Крыму. В результате помощник машиниста получил травмы, несовместимые с жизнью. После удара движение поездов на полуострове временно приостановили, часть составов задержали на несколько часов, а пассажиров эвакуировали и доставили в Симферополь и Севастополь. Что известно об атаке, последствиях удара и реакции Кремля — в материале «Газеты.Ru».

Ранее полковник назвал возможные районы запуска дронов по поезду в Крыму.