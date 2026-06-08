Стала известна дата начала переговоров о членстве Украины в ЕС

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что 15 июня Евросоюз официально откроет переговоры о членстве Украины. Об этом сообщает «Укринформ».

По словам Кос, 15 июня планируется провести межправительственную конференцию с Украиной для официального открытия переговоров в рамках первого кластера законодательства, куда входят вопросы правосудия, институций, системы закупок, а также финансовый контроль и статистика.

«Верховенство права – это один из важнейших шагов. С него все начинается и им все кончается. Подтвердив его, страна-кандидат получает сертификат, что движение в ЕС проходит серьезно», — пояснила Кос .

20 апреля газета Financial Times написала, что Франция и Германия выступают за предоставление Украине промежуточного статуса на пути вступления в Евросоюз, а именно за частичную интеграцию и «символические» льготы без ключевых прав полноценного участника объединения.

После этого президент Украины Владимир Зеленский отверг идею «символического» или частичного членства страны в ЕС, так как Киев якобы «по-настоящему защищает» Европу. По словам главы государства, Украина «заслуживает полноправного членства» в Евросоюзе.

Ранее Арестович заявил, что Европа «с ног до головы» поддерживает Зеленского.