Арестович заявил, что Европа «с ног до головы» поддерживает Зеленского

Арестович: Европе выгоден конфликт на Украине минимум до 2030 года
Европа «с ног до головы» поддерживает президента Украины Владимира Зеленского, ей выгодно затягивание конфликта как минимум до 2030 года. Об этом заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала.

«Европейцы с ног до головы поддерживают Зеленского во всем. ВПК взаимно прорастает, сотни миллиардов евро ходят туда-сюда <…> Им выгодно, чтобы война продолжалась. Они говорят об этом прямым текстом. Минимум до 2030 года», — сказал Арестович.

По его словам, Зеленский боится только окончания боевых действий. Он объяснил это тем, что в таком случае украинский лидер станет «не нужен». Пока идет конфликт с Россией, Зеленский «на коне и с ним никто ничего не сделает», уверен эксперт.

До этого бывший глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что «демократическая часть мира» не должна позволить «суверенному государству» под названием Украина исчезнуть.

Он «поразился» тем, какую поддержку получил Киев за время конфликта с Москвой. Без нее продолжать борьбу было бы невозможно, заметил военный. Он призвал отклонить обсуждения о необходимости продолжения помощи, поскольку она «в интересах Запада». Речь идет не о благотворительности, а об инвестициях в безопасность, заявил Бауэр.

Ранее в Евросоюзе назвали возможную дату начала прямых переговоров об интеграции Украины.

 
