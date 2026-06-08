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Политика

В МИД России призвали серьезно отнестись к оценке переговоров Путиным

Лавров призвал серьезно отнестись к словам Путина о роли действий участников СВО
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал серьезно отнестись к словам президента РФ Владимира Путина о том, что все сейчас зависит не от переговоров, а от действий участников специальной военной операции (СВО) на фронте. Об этом сообщает РИА Новости.

«Всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте», — сказал дипломат.

4 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился с открытым письмом к Путину с просьбой определить дату личной встречи, чтобы «закончить эту войну». В качестве предполагаемых мест украинский президент выделил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.

До этого Путин заявил, что на подписании мира сказал бы украинскому президенту: «Слава богу, что все это закончилось». Кроме того, он дал понять, что, несмотря на вопросы легитимности Зеленского у РФ, мог бы подписать с ним соглашение. Главное, подчеркнул глава государства, «было бы желание», а чтобы его оформить, способ можно найти.

Ранее Путин заявил, что для начала переговоров по Украине не нужна приостановка боевых действий.

 
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