Украину уличили в невыполнении условий для получения многомиллиардного транша от ЕС

Украина в первом квартале текущего года не выполнила шесть условий Европейского союза, обозначенных для получения транша в размере €2,4 млрд по программе Ukraine Facility. Об этом свидетельствуют данные правительства страны, передает ТАСС.

28 мая Верховная рада Украины ратифицировала кредитное соглашение с Евросоюзом о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму €90 млрд.

В частности, не выполнены требования по запуску информационной системы управления человеческими ресурсами, не принято законодательство об оптимизации процедур при неплатежеспособности компаний малого и среднего бизнеса, а также законодательство по обеспечению открытого отбора прокуроров на руководящие должности, не принят план внедрения принципов экономики замкнутого цикла, не были разделены полномочия между органами госвласти и местного самоуправления, также Киев не принял законодательство по вопросам подключения к инженерным сетям.

Ранее Украине предрекли серьезные кадровые перестановки из-за кредита ЕС.

 
