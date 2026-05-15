Лавров: РФ готова к переговорам с ЕС, но не будет бегать и умолять

Россия готова к диалогу с Европой, но не будет «бегать и умолять о нем». Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на брифинге по итогам визита в Республику Индию и СМИД.

«Мы не напрашиваемся в какие-то переговорные процессы с Европой. И ответ президента Путина надо рассматривать именно в контексте того, что мы готовы, но никогда не будем бегать, умолять», — сказал он.

Лавров не считает серьезными заявления европейских чиновников о необходимости диалога с российской стороной.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц отверг кандидатуру экс-главы немецкого правительства Герхарда Шредера в качестве представителя Евросоюза на переговорах с Россией. Его имя назвал президент рФ Владимир Путин. Мерц заявил, что «европейцы сами решат», кто будет говорить от их имени.

Cреди кандидатов — экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Финляндии Александр Стубб и другие политики.

Ранее Сибига заявил, что Киев хочет, чтобы Европа помогла возобновить переговоры с Россией.