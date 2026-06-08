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Политика

В Турции призвали прекратить военную помощь Украине

Турецкая партия Vatan потребовала остановить поддержку Киева после атак на суда
Murad Sezer/Reuters

Турецкая партия Vatan («Родина») выступила против дальнейшей военной помощи Украине после сообщений об атаках на связанные с Турцией суда в Черном и Азовском морях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление политической силы.

«Помощь Украине должна быть немедленно прекращена. Необходимо приостановить все отношения в сфере оборонной промышленности с Украиной», — считают в партии.

Vatan также призвала власти Турции вызвать посла Украины и направить ему ноту протеста в связи с инцидентами, затронувшими турецкие интересы, утверждается в заявлении. Также представители партии потребовали официального расследования обстоятельств атак на суда, связанные с турецкими компаниями, установить виновных и добиться компенсации ущерба. В заявлении подчеркивается, что дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества с Украиной не отвечает национальным интересам Турции.

5 июня беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали турецкое рыболовецкое судно в Черном море. Один человек не выжил, четверо получили ранения. Судно Duru 67 получило серьезные повреждения и затонуло. В конце мая у северного побережья Турции БПЛА атаковали три танкера. Два из них шли под флагом Сьерра-Леоне, третий — Палау. Обошлось без пострадавших.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона готова сотрудничать с турецкой в поиске путей стабилизации в Черном море и оказания эффективного воздействия на Украину.

Ранее в МИД отреагировали на атаки ВСУ на суда в Черном море.

 
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