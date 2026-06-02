В МИД заявили, что Россия готова к сотрудничеству с Турцией по одному вопросу

Захарова: Россия готова к сотрудничеству с Турцией по стабилизации в Черном море

Российская сторона готова сотрудничать с турецкой в поиске путей стабилизации в Черном море и оказания эффективного воздействия на Украину. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Подтверждаем готовность к плотному сотрудничеству с Анкарой в интересах нахождения оптимальных путей стабилизации черноморской акватории», — указывается в ее комментарии на сайте ведомства.

До этого агентство Reuters со ссылкой на данные местного судоходного агентства Tribeca сообщило, что в Черном море, у северного побережья Турции беспилотные летательные аппараты атаковали три танкера. По данным агентства, дрон ударил по судну James II, которое шло под флагом Палау. Инцидент произошел, когда танкер находился примерно в 80 км к северу от района Тюркели в турецкой провинции Синоп.

26 марта в Черном море беспилотники атаковали танкер турецкой компании ALTURA со 140 тысячами тонн нефти. После налета на борту начался пожар.

Ранее генерал объяснил, почему Киев переключился на танкеры в Черном море.