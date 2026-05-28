В Черном море беспилотники атаковали три танкера

Reuters: три танкера атакованы беспилотниками в Черном море у побережья Турции

Беспилотники атаковали три танкера в Черном море. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел у северного побережья Турции. Два танкера шли под флагом Сьерра-Леоне, третий — Палау. Обошлось без пострадавших. Какие повреждения получили суда — не сообщается.

3 мая украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два судна у входа в порт Новороссийска. По его словам, эти танкеры использовались для транспортировки нефти. Зеленский отметил, что эта атака была совершена в рамках санкций, введенных против так называемого российского теневого флота.

В апреле в Азовском море затонул сухогруз, который перевозил пшеницу. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, экипаж судна покинул борт и смог добраться до берега. Девять членов экипажа — граждане России — спаслись. Старший помощник капитана не выжил. Позже Сальдо сказал, что причиной крушения корабля «Волго-Балт» в Азовском море стала атака беспилотников ВСУ.

