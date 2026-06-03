В России заявили о необходимости резкой смены тактики СВО после налета на Санкт-Петербург

России необходимо сменить тактику ведения специальной военной операции (СВО) после масштабной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Санкт-Петербург. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале.

По его словам, Москве надо снять все ограничения и начать воевать по-настоящему до полного коллапса власти на Украине. Коц призвал расправиться со всеми, кто принимает решения: начиная с президента Украины Владимира Зеленского и ниже.

«Убивать ежедневно и без каких-либо моральных терзаний. Затем убивать тех, кто встанет на их место», — написал военкор.

Вторым важным этапом Коц назвал удары по мостам через Днепр. Он указал, что таких переправ на реке около 20 и по всем нужно бить, чтобы ВСУ не могли их использовать для переброски войск. В качестве еще одной меры военкор предложил совершать атаки на канализационные системы украинских городов, тем самым провоцируя бегство жителей. По его словам, таким образом можно будет парализовать логистику Украины.

Также Коц призывает российские власти бить по поездам, на которых в Киев «преспокойно катаются» европейские шишки. Кроме того, военный корреспондент предлагает ВС России топить все суда, которые появляются в украинских портах вне зависимости от их принадлежности и флага. «Трупами» танкеров Коц предложил перекрыть Украине выход в Черное море.

В ночь на 3 июня над Ленобластью сбили 59 украинских БПЛА. Атаке также подвергся Санкт-Петербург. Целями противника стали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Во время налета беспилотников пострадали несколько человек.

Ранее в США объявили Украину угрозой миру после налета на Петербург.