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Политика

Каллас рассказала, что ЕС будет учитывать при снятии санкций с России

Каллас: смягчение санкций против РФ должно учитывать интересы безопасности ЕС
Yves Herman/Reuters

Смягчение санкций в отношении России и разморозка ее активов в будущем должны учитывать ключевые интересы безопасности Евросоюза. Об этом заявила заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас, передает РИА Новости.

«Когда речь идет о смягчении санкций, когда речь идет о разморозке активов, нам также необходимо видеть уважение ключевых интересов европейской безопасности», — сказала глава евродипломатии перед неформальным заседанием европейских глав минобороны на Кипре.

Члены ЕС уже обсуждали свои интересы и подходы на случай возможных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, отметила Каллас.

Эти вопросы фигурируют среди требований и условий, которые европейская сторона намерена учитывать в рамках переговорного процесса, добавила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

В мае глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что западные страны начнут постепенно смягчать ограничения в отношении РФ по мере улучшения геополитической обстановки. По его словам, ситуация может начать меняться уже в этом году.

Ранее Рубио заявил о работе над новыми санкциями против России.

 
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