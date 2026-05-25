В РСПП сообщили о возможном ослаблении санкций в 2026 году

Западные страны начнут постепенно смягчать ограничения в отношении России по мере улучшения геополитической ситуации, ситуация может начать меняться уже в этом году. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

«Мы исходим из того, что многие санкции и ограничения, связанные с украинским конфликтом, будут постепенно ослабляться в силу того, что конфликт когда-то должен закончиться», — говорится в сообщении.

Важно избавиться от состояния международной напряженности. По мнению Шохина, необходимо принять некий «аналог Хельсинских соглашений» по признанию новых границ, потому что зафиксированные ранее границы уже неактуальны.

В апреле США продлили приостановку санкций в отношении поставок российской нефти для смягчения дефицита и по запросу своих партнеров. Издание Politco отмечает, что решение стало ответом на запрос стран-партнеров.

Ранее во Франции запустили петицию о снятии санкций с России.

 
