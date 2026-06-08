В Армении завели десятки дел о нарушениях на выборах

Следком Армении завел 59 дел по нарушениям на выборах

Следственный комитет Армении возбудил 59 уголовных дел по фактам нарушений, выявленных на выборах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Девять уголовных дел было возбуждено по статье 210 УК Армении, которая предусматривает препятствование избирательным правам. Также были открыты 30 дел по статье 214 (голосование более одного раза или вместо другого лица) и 17 дел по статье 215 (нарушение тайны голосования).

В Армении проходят выборы в Национальное собрание. За места в парламенте борются 18 политических сил — 16 партий и два блока.

Антикоррупционный комитет сообщил о задержании предполагаемых участников схемы массового подкупа избирателей, МВД Армении — о проверке десятков сообщений о нарушениях. Оппозиционные партии, напротив, обвинили власти в препятствовании голосованию и ущемлении своих прав, заявив о фактах политических репрессий.

Ранее Карапетян заявил об арестах более 100 сторонников партии «Сильная Армения».