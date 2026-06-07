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Политика

СМИ узнали о желании Украины «притормозить» сделку с США по недрам

«Страна»: Украина хочет притормозить сделку с США по недрам
Mariam Zuhaib/AP

Власти Украины послали негласный сигнал замедлить реализацию ресурсной сделки с США. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источники.

Утверждается, что несколько месяцев работа по соглашению фактически не продвигается.

«После того как отношения между Зеленским и Трампом окончательно испортились, в ОП дали команду притормозить. Потенциальные инвесторы в США тоже взяли паузу, поскольку не уверены в сроках окончания войны», — говорится в сообщении.

До этого американский журнал The National Interest писал, что минеральные ресурсы, которые США рассчитывали получить после сделки с Украиной, оказались в руках России на фоне продолжающегося наступления российской армии. По оценке журнала, Украина никогда не относилась к ресурсной сделке серьезно.

1 мая прошлого года США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов стран в добывающей отрасли. В частности, планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других ресурсов.

Ранее в США усомнились в целесообразности ресурсной сделки с Украиной.

 
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