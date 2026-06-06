Советник президента РФ Владимира Путина, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков назвал письмо украинского главы Владимира Зеленского «клоунской выходной». Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас вообще в традиции подметные письма не читают. На хамство как можно отвечать? Вежливые люди это игнорируют, а если кто-то хочет таким способом привлечь к себе внимание, то в общем-то кроме как клоунской выходкой это не назовешь», — сказал Кобяков на итоговом брифинге ПМЭФ.
До этого журналисты немецкого издания Junge Welt раскритиковали президента Украины из-за письма Путину. Так, по мнению авторов, глава республики выдвинул ряд недопустимых требований к завершению конфликта. Евросоюз, отмечают корреспонденты, и вовсе за последнее время не сделал ничего ничего конструктивного для разрешения украинского кризиса. Письмо Зеленского демонстрирует, что пропаганда ему важнее мира», следует из материала Junge Welt.
В своем письме, опубликованном 4 июня, Зеленский обратился к Путину с просьбой назначить дату личной встречи.
По мнению посла по особым поручениям МИД России Константина Долгова, в письме ничего нового для России нет, а сам текст «хамский».
Ранее военный эксперт призвал не верить словам Зеленского, изложенным в письме Путину.