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Политика

Советник президента России высмеял письмо Зеленского

Кобяков о письме Зеленского: кроме как клоунской выходкой это не назовешь
Алексей Майшев/РИА Новости

Советник президента РФ Владимира Путина, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков назвал письмо украинского главы Владимира Зеленского «клоунской выходной». Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас вообще в традиции подметные письма не читают. На хамство как можно отвечать? Вежливые люди это игнорируют, а если кто-то хочет таким способом привлечь к себе внимание, то в общем-то кроме как клоунской выходкой это не назовешь», — сказал Кобяков на итоговом брифинге ПМЭФ.

До этого журналисты немецкого издания Junge Welt раскритиковали президента Украины из-за письма Путину. Так, по мнению авторов, глава республики выдвинул ряд недопустимых требований к завершению конфликта. Евросоюз, отмечают корреспонденты, и вовсе за последнее время не сделал ничего ничего конструктивного для разрешения украинского кризиса. Письмо Зеленского демонстрирует, что пропаганда ему важнее мира», следует из материала Junge Welt.

В своем письме, опубликованном 4 июня, Зеленский обратился к Путину с просьбой назначить дату личной встречи.

По мнению посла по особым поручениям МИД России Константина Долгова, в письме ничего нового для России нет, а сам текст «хамский».

Ранее военный эксперт призвал не верить словам Зеленского, изложенным в письме Путину.

 
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