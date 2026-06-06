Кобяков о письме Зеленского: кроме как клоунской выходкой это не назовешь

Советник президента РФ Владимира Путина, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков назвал письмо украинского главы Владимира Зеленского «клоунской выходной». Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас вообще в традиции подметные письма не читают. На хамство как можно отвечать? Вежливые люди это игнорируют, а если кто-то хочет таким способом привлечь к себе внимание, то в общем-то кроме как клоунской выходкой это не назовешь», — сказал Кобяков на итоговом брифинге ПМЭФ.

До этого журналисты немецкого издания Junge Welt раскритиковали президента Украины из-за письма Путину. Так, по мнению авторов, глава республики выдвинул ряд недопустимых требований к завершению конфликта. Евросоюз, отмечают корреспонденты, и вовсе за последнее время не сделал ничего ничего конструктивного для разрешения украинского кризиса. Письмо Зеленского демонстрирует, что пропаганда ему важнее мира», следует из материала Junge Welt.

В своем письме, опубликованном 4 июня, Зеленский обратился к Путину с просьбой назначить дату личной встречи.

По мнению посла по особым поручениям МИД России Константина Долгова, в письме ничего нового для России нет, а сам текст «хамский».

Ранее военный эксперт призвал не верить словам Зеленского, изложенным в письме Путину.