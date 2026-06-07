ЦИК Армении раскрыл данные о явке на парламентских выборах

Явка на парламентских выборах в Армении по состоянию на момент закрытия избирательных участков составила 58,97%. Об этом на пресс-конференции в Ереване сообщил глава Центральной избирательной комиссии страны Ваагн Овакимян, пишет ТАСС.

По его словам, участие в голосовании приняли 1 476 597 граждан. Для сравнения, на внеочередных парламентских выборах 2021 года явка составила 49,41%, тогда проголосовали около 1,28 млн человек.

Избирательные участки в Армении закрылись для голосования за кандидатов в парламент в 20:00 по местному времени (19:00 мск), но стоявшим на этот момент в очереди избирателям разрешили проголосовать.

До этого агентство «Регнум» со ссылкой на данные независимого экзитпола сообщило, что оппозиционный блок «Сильная Армения» лидирует на выборах в парламент. Опрос на выходе из избирательных участков в городе показал, что «Сильная Армения» получила 31,1% голосов, «Гражданский договор» — 24,5%, а «Блок Армения» — 20,9%. Партии «Крылья единства» и «Процветающая Армения» набрали более 5% голосов.

Фаворитом считалась правящая партия «Гражданский договор», которую возглавляет действующий премьер-министр Никол Пашинян. Ее главный соперник — блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна. «Газета.Ru» следит за происходящим в режиме онлайн.

Ранее оппозиция сообщила о многочисленных нарушениях на парламентских выборах в Армении.