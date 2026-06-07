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Выборы в Армении — 2026
Политика

СМИ: оппозиционная «Сильная Армения» побеждает на выборах в Ереване

Регнум: на выборах в Ереване лидирует оппозиционный блок «Сильная Армения»
Hayk Baghdasaryan/Photolure/Reuters

Оппозиционный блок «Сильная Армения» лидирует в Ереване на выборах в парламент, передает ИА «Регнум» со ссылкой на данные независимого экзитпола.

Опрос на выходе из избирательных участков в городе показал, что «Сильная Армения» получила 31,1% голосов, «Гражданский договор» — 24,5%, а «Блок Армения» — 20,9%. Партии «Крылья единства» и «Процветающая Армения» набрали более 5% голосов.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы, которые, по оценкам многих экспертов, могут определить геополитический курс страны на ближайшие несколько лет. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий.

Фаворитом считалась правящая партия «Гражданский договор», которую возглавляет действующий премьер-министр Никол Пашинян. Ее главный соперник — блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна. «Газета.Ru» следит за происходящим в режиме онлайн.

Ранее в «Сильной Армении» заявили, что люди в масках пытаются проникнуть в их офис.

 
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