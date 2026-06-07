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Выборы в Армении — 2026
Политика

«Независимый экзитпол» показал общую победу оппозиции над партией Пашиняна

Big Brother: экзитпол показал победу коллективной оппозиции на выборах в Армении
Vahram Baghdasaryan/Reuters

Правящая партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» уступит парламентское большинство оппозиции, следует из данных «независимого экзитпола». Его результаты опубликовал оппозиционный Telegram-канал Big Brother.

В сообщении канала говорится, что «коллективная» армянская оппозиция вышла вперед «совместными усилиями» и набрала в совокупности 52,9% — тогда как «Гражданский договор» якобы получает только 32,7%.

Среди оппозиционных партий, как утверждается в сообщении, наилучший результат показала «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна — ей по итогам экзитпола достается 29% голосов.

Второе место в стане оппозиции занимает блок «Армения» бывшего президента страны Роберта Кочаряна (13,2%), третье — «Процветающая Армения» Гагика Царукяна (6,1%), а замыкают рейтинг «Крылья единства» Армана Татояна с 4,6% голосов.

Ранее СМИ публиковали итоги экзитпола из Еревана, согласно которым по армянской столице на парламентских выборах лидирует блок Карапетяна «Сильная Армения». Избирательные участки по всей стране закрылись в 20:00 по местному времени (19:00 мск).

Ранее российский сенатор-наблюдатель на выборах в Армении заявил, что ему «есть что сказать».

 
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