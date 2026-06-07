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Выборы в Армении — 2026
Политика

Российский сенатор-наблюдатель на выборах в Армении заявил, что ему «есть что сказать»

Сенатор Новиков: мне есть что сказать о выборах в Армении, но пока воздержусь
Асатур Есаянц/РИА Новости

Российский сенатор Иван Новиков, который находится на выборах в Армении в качестве наблюдателя, заявил изданию «Подъем», что ему «есть что сказать» про эту кампанию, однако он пока «воздержится от оценок».

Новиков подчеркнул, что работает в соответствии с международными стандартами при наблюдении. Среди его основных принципов — нейтральность и беспристрастность.

«Я сегодня воздержусь от каких-либо оценок избирательного процесса в целом. Хотя мне есть что сказать», — отметил он.

Сенатор лишь уточнил, что на избирательных участках голосование проходит спокойно, несмотря на очереди. По мнению сенатора, скопление людей связано с тем, что местная система автоматизированной проверки личности работает медленно.

Новиков также отметил «интересную процедуру голосования». По его словам, у каждой партии есть свой бюллетень, в котором указаны название и полученный на жеребьевке порядковый номер. Сенатор добавил, что явка на выборы высокая.

7 июня в Армении начались парламентские выборы. От них зависит, останется ли премьер-министр Никол Пашинян у власти. Избирательные участки открылись по всей стране в 08:00 утра по местному времени (07:00 мск) и будут работать до 20:00. Согласно опросам, за возглавляемую Пашиняном партию «Гражданский договор» готовы проголосовать 32,4% опрошенных. Его ближайший соперник — российский бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян с партией «Сильная Армения». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию дня голосования.

Ранее Пашиняну сообщили «плохую новость» в день выборов в Армении.

 
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