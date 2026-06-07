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Политика

СМИ: евродепутаты из Германии отправились в Москву

Bild: Евродепутаты от партии Вагенкнехт отправились в Москву
Global Look Press

Депутаты Европарламента Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург от партии «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» (ССВ) вновь отправились в Москву. Об этом сообщает Bild.

Они планируют встретиться с представителями администрации президента России Владимира Путина, Государственной Думы РФ и гражданского общества. Евродепутаты хотят продолжить переговоры, начатые во время их прошлогоднего визита.

По данным Bild, европейские политики хотят подать сигнал против отсутствия диалога между ЕС и Россией, а также найти новые форматы переговоров с Москвой.

В 2025 году Европарламент планировал проверить депутатов, посетивших Москву во время празднования 80-летия Победы 9 мая, сообщил евродепутат от Кипра Фидиас Панайоту. В ЕП комментировать эту информацию отказались, подчеркнув, что «официальной миссии» в российскую столицу не отправляли, а все посетившие РФ депутаты сделали это «в личном качестве». В Россию приезжали пять европейских депутатов, во время визита они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретились со спикером Госдумы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Финляндии рассказал, как европейцы должны вести переговоры с Россией.

 
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