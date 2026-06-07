Президент Финляндии рассказал, как европейцы должны вести переговоры с Россией

Европе вместе с США стоит вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Нам следует поговорить с Путиным. Переговоры с русскими возможны только тогда, когда они не находятся в выгодном положении. Мы должны делать это вместе с американцами, но в то же время задаться вопросом, отвечает ли американская внешняя политика в отношении России и Украины нынешним интересам Европы. Если нет — а в некоторых аспектах это так — то мы должны вмешаться. Но скоординированно», — считает он.

По словам президента Финляндии, «в идеале» первый шаг к диалогу должен сделать Европейский союз, а если эта попытка закончится неудачей, то подключиться к переговорам должны Франция, Германия и Великобритания. В случае, если их инициатива провалится, европейцам «придется найти другой формат», убежден Стубб.

Он также подчеркнул, что идея назначения спецпредставителя ЕС для переговоров с Москвой — это «упрощение».

«Я бы предпочел, чтобы такие переговоры вела группа людей, и поэтому я установил иерархию: сначала институты ЕС, затем крупные игроки в Европе, и если потребуется помощь со стороны «бэк-офиса», это тоже хорошо, но для меня или для кого-либо еще это не вопрос личности», — отметил Стубб.

Президент Финляндии также добавил, что отношения Европы с Россией уже не будут такими, как до конфликта на Украине, однако они необходимы, так как границы между странами останутся. При этом он подчеркнул, что Россия якобы будет представлять для Европы «угрозу» даже после окончания украинского конфликта.

4 июня президент России Владимир Путин заявил, что страны Евросоюза не могут быть посредниками в переговорах по Украине, поскольку содействуют Киеву. Также 29 мая Путин отметил, что страны ЕС должен сами выбрать переговорщика для диалога с Россией.

5 июня канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил о готовности к переговорам с Россией по Украине.

6 июня замглавы МИД РФ Михаил Галузин отметил, что если европейские власти хотят переговоров с Россией, они знают, с кем нужно связаться.

Ранее Меркель рассказала, кто может вести переговоры с Россией со стороны ЕС.