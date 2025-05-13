Европарламент проверяет депутатов, посетивших Москву во время празднования 80-летия Победы 9 мая, сообщил евродепутат от Кипра Фидиас Панайоту. В ЕП комментировать эту информацию отказались, подчеркнув, что «официальной миссии» в российскую столицу не отправляли, а все посетившие РФ депутаты сделали это «в личном качестве». В Россию приезжали пять европейских депутатов, во время визита они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретились со спикером Госдумы.

Европейский парламент инициировал расследование по факту визита группы депутатов в Москву на 9 Мая. Об этом сообщил депутат от Кипра Фидиас Панайоту.

«Должен сказать вам, что наш визит в Москву с другими евродепутатами совершенно не понравился Европарламенту, он начал уже расследование против нас»‎, — написал он на своей странице в соцсети X.

Политик добавил, что он и его коллеги «устали» от того, что Европарламент за три года не сделал ничего, чтобы решить вопрос с конфликтом на Украине, а только посылает Киеву оружие и деньги. Евросоюз должен сосредоточиться не на военной помощи Киеву, а на дипломатии, отметил Панайоту.

Он также назвал русских братьями и подчеркнул, что у россиян с народом Греции общие религия и моральные ценности.

В Европарламенте не стали комментировать расследование в отношении депутатов, отмечает РИА Новости.

«Мы не можем комментировать частные случаи членов Европарламента. Обратите внимание, что официальной миссии ЕП в Москву не отправлял. Члены, которые ездили туда, делали это в личном качестве», — сказал агентству источник.

Европейский запрет

Ранее издание Der Spiegel сообщило о поездке в Москву на празднования 9 Мая пяти депутатов Европарламента из Германии, Чехии, Словакии и Кипра.

Газета сообщила, что от ФРГ в Россию отправились депутаты Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт»). Политики заявили, что их визит направлен на «преодоление постоянно растущей спирали конфронтации и эскалации в Европе».

Вагенкнехт подтвердила изданию сообщения о поездке представителей своей партии в Россию. Политик подчеркнула, что депутаты не будут принимать участия в каких-либо мероприятиях на официальном уровне, но проведут переговоры с российскими парламентариями.

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Позднее Панайоту опубликовал в своем блоге кадры, из которых следовало, что депутаты Европарламента во время визита в Москву возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, посетили Госдуму и встретились со спикером Вячеславом Володиным. Это подтвердили в Госдуме, опубликовав видеозаявления европейских чиновников.

«Я представляю тех людей на Кипре, в Греции, которые выступают за сохранение отношений с Россией, и таких большинство», — сказал в Госдуме Панайоту.

При этом в апреле глава дипломатии ЕС Кая Каллас предостерегла европейских политиков от поездок в Москву на празднование 9 Мая. В частности предупреждение было сделано странам — кандидатам на членство в Евросоюзе, в число которых входит Сербия.

Несмотря на это, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич приняли приглашение Москвы, что вызвало резкую критику со стороны лидеров ЕС, включая президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска. Фицо столкнулся с ограничениями в воздушном пространстве со стороны Литвы и Латвии, что вынудило его изменить маршрут полета в Москву.