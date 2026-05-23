«Соединенные Штаты Ближнего Востока?»: Трамп «раскрасил» Иран в цвета американского флага

Трамп опубликовал карту, на которой Иран окрашен в цвета флага США

Американский президент Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social опубликовал карту, на которой территория Ирана окрашена в цвета флага США.

«Соединенные Штаты Ближнего Востока?» — подписал изображение глава государства.

До этого портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что США могут возобновить удары по Ирану. Этот вопрос уже обсудили в Белом доме. По словам источников, непосредственно общавшихся с президентом, Трамп всерьез рассматривает возможность нанесения новых ударов по Исламской Республике, если в последний момент не произойдет прорыва в переговорах».

Знакомый с их ходом американский чиновник охарактеризовал обсуждения как «мучительные» и заявил, что проекты документов «пересылаются туда-сюда каждый день» без существенного прогресса.

Иранский кризис Трамп обсуждал и с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее госсекретарь США заявил о прогрессе на переговорах с Ираном.