Путин заявил, что в ЕС одобрили кандидатуру Шредера для переговоров с Россией

Илья Питалев/РИА «Новости»

В Европе на предложение о кандидатуре экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера для переговоров с РФ отреагировали, и среди реакций были как критические, так и положительные. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Они отреагировали, реакция была. Я это заметил: была и положительная реакция, и отрицательная, но и положительная была тоже», — сказал глава государства, отвечая журналистке, которая упомянула, что европейцы якобы проигнорировали его заявление.

Путин уточнил, что Россия не назначает переговорщика от лица ЕС. При этом он отметил, что Шредер упоминался им как пример возможного участника диалога, который мог бы представлять интерес для контактов между Россией и Европой.

9 мая во время брифинга Владимир Путин назвал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера своим предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой. По словам российского лидера, европейские страны могут выбрать лидера, который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес Москвы.

